فن ومشاهير

"الموسيقيين" تصدر بيانا تتضامن فيه مع الشعب الفلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا صحفيا تدين فيه الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني .

وجاء في البيان: "نقابة المهن الموسيقية المصرية تدين وتستنكر كل الاعتداءات الوحشية الصهيونية على الشعب الفلسطيني مدنيين وأطفال وشيوخ ونساء، وتدين الاعتداء على المسجد الأقصى، وكل أحياء القدس وغزة".

وأضاف البيان : "وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني.. عاشت فلسطين حرة موحدة أبيّة"

MO Nasa

MO Nasa

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