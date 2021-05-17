بالفيديو: فيوري يتعهد بتحطيم جوشوا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 08:45 صباحاً - منذ 29 دقيقة

في فيديو نشره عبر تويتر، الأحد، تعهد الملاكم البريطاني، تايسون فيوري، بطل الوزن الثقيل، بتحطيم مواطنه، أنتوني جوشوا، مؤكداً إقامة نزال توحيد ألقاب العالم في السعودية يوم 14 آب، وكان من المقرر أن يلتقي فيوري وجوشوا منذ عدة أشهر، ودارت محادثات بين المعسكرين والمروجين والأماكن المحتمل أن تستضيف النزال على نحو خاص، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيوري البالغ 32 عاما في الفيديو: “أحمل بعض الأنباء الرائعة لكم جميعا يا رفاق، لقد تلقيت للتو محادثة من الأمير خالد من السعودية، وأخبرني بأن هذا النزال سيقام بنسبة 100% في 14 آب 2021. كل أنظار العالم ستكون على المملكة العربية السعودية”، مضيفاً “لا أستطيع الانتظار، أكرر، لا أستطيع الانتظار لتحطيم أنتوني جوشوا في أكبر مسرح في كل العصور. سيكون هذا أكبر حدث رياضي على الإطلاق في كوكب الأرض. لا تفوتوا ذلك، فكل الأنظار علينا”.

يحمل جوشوا، صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 في وزن فوق الثقيل، ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية، بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي، وذلك بحسب “رويترز”.