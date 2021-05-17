فيلم النجم الهندي سلمان خان Radhe (رادي) يتعرض للقرصنة

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

تعرّض فيلم النجم الهندي سلمان خان، Radhe (رادي) للقرصنة، وتهافت جمهور النجم على تحميل الفيلم إلى حد سقوط مواقع التحميل.



ولجأ وكيل أعمال سلمان خان إلى تحرير شكوى لدى قسم شرطة القرصنة الإلكترونية التابع لمجمع "باندرا كورلا" في مومباي بالهند.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، لجأ سلمان خان إلى حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" لتحذير مَن قام بتسريب فيلمه ونشره على مواقع القرصنة بقوله: "إن الشرطة الإلكترونية تقوم بتعقب المصدر الإلكتروني وراء قرصنة الفيلم حالياً".

وأفادت الشكوى التي قدّمها سلمان خان بأن الفيلم جرى تحميله على العديد من المواقع الإلكترونية وتبادله عبر تطبيقات مثل "تليجرام" و"واتساب".

وأصدر سلمان خان بياناً رسمياً قال فيه: "نحن نعرض عليكم مشاهدة فيلمنا رادي بمقابل معقول وعدم اللجوء لمواقع القرصنة كونها جريمة خطيرة، وفي الوقت الحالي تتخذ الشرطة الإلكترونية إجراءات ضد مثل هذه المواقع".

وحذّر سلمان جمهوره من الاشتراك في أعمال القرصنة بأي شكل، لأنهم قد يكونوا عرضة للوقوع في مشاكل مع الشرطة الإلكترونية.

فيلم "رادي" يتناول محاولة "رادي" البحث عن أغنى رجل في المدينة، زعيم العصابة جاني باهي الذي يدير شبكة إجرامية.