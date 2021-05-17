جانيت جاكسون تبيع "ملابسها" في مزاد علني

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

باعت المغنية الشهيرة، جانيت جاكسون، جزءا من طقمها الأسطوري، الذي ارتدته أثناء أداء أغنية "ريذم نيشن" العام 1990.



وبيعت سترة على الطراز العسكري بمبلغ 81.250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز وهو ما يزيد 20 مرة على تقديرها قبل البيع.

وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار.

وقامت المغنية ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولاتها وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

ومن بين القطع المعروضة للبيع: فستان زفاف جاكسون من الراقص رينيه إليزوندو الابن، في العام 1991، بالإضافة إلى بعض من قطع الأثاث والمجوهرات، وفق "سبوتنيك".

ويشتمل المزاد أيضاً على أزياء من جولاتها الغنائية، مع مقاطع مصورة من أغانيها: "كونترول" و"ناستي" و"ماذا فعلت لأجلي مؤخراً"، بالإضافة إلى مجموعة أزياء جاكسون من أغنية "سكريم" برفقة شقيقها الراحل النجم مايكل جاكسون، وكذلك أغلى مقطوعة موسيقية مصورة في العالم بقيمة سبعة ملايين دولار.