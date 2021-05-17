شكرا لقرائتكم جديد أزمة "نسل الأغراب".. نقابة الممثلين تحذر ومحاولات للصلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن أزمة الفنانة المصرية مها أحمد مع الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة، وصلت إلى ذروتها، وصار واجبا أن تكون هناك ردة فعل في الاتجاه المعاكس لتصد النيران وتحاول إخماد الحرب المشتعلة.

تلك الحرب التي بدأت بعد هجوم مها أحمد على الثنائي السقا وكرارة، ومعايرتهما بعدم نجاح مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في شهر رمضان، وأنهما فقدا البطولة والنجومية لصالح ممثلة لم يتخط عمرها الفني العام الواحد، وهي مي عمر زوجة مخرج المسلسل محمد سامي.

وأمام المهاترات التي حدثت والهجوم من قبل الفنانة المصرية، والرد عليها من قبل عائلة الثنائي السقا وكرارة، قررت نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي أن تتدخل.

أحمد السقا في نسل الأغراب



حيث أصدرت النقابة بيانا خاطبت فيه رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة، وطالبتهم بالالتزام بأخلاقيات المهنة، والدور التنويري الذي يلعبه الفن وأشاد به من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما تحدث عن الدراما التي قدمت في شهر رمضان وما حملته من قضايا هامة.

ذلك الأمر الذي لا يتسق مع السلوكيات المرفوضة تماما والتي تسير خارج هذا السياق، من تراشق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ما يحدث خلال الساعات الماضية.

واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يشوه النجاحات التي تحققت هذا العام من خلال عدد من المسلسلات أهمها "الاختيار" و "هجمة مرتدة".

وناشد مجلس النقابة الأعضاء أن يلتزموا ويبتعدوا عن كل ما هو شخصي للمصلحة العامة، وأن يتضامنوا مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

محاولة للصلح

وإلى جوار بيان نقابة المهن التمثيلية خرجت دعوة من الفنانة المصرية نشوى مصطفى، تتمنى من خلالها وقوع الصلح بين الثلاثي، خاصة أنهم يتصفون بالطيبة، كما أنهم بنبل أخلاقهم سيسامحون بسبب تقديرهم للظروف التي تحدث.

واعتبرت أن الحياة لا تستدعي الخصام والمشاحنات، كما وجهت رسالتها لمن ينفخون في النار بشكل مستتر، قائلة لهم "من فضلكم اغلبوا شياطينكم وخلينا نسعى في الخير".

وشددت نشوى مصطفى على كونهم عائلة واحدة ومن أخطأ لم يكن يقصد ما حدث، وعلينا أن نلتمس للآخرين ألف عذر، موجهة دعاءها للثلاثي، وهي المبادرة التي أعلن الفنان صلاح عبد الله عن أمنيته في أن تتحقق.