شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى ملاكمة فى أحدث فوتوسيشن لها للترويج لبراند أزياء رياضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الممثلة هالى بيرى واحدة من أِشهر ممثلات هوليوود، كما حازت على جوائز عديدة خلال مسيرتها الفنية أبرزها تتويجها بالأوسكار، وطوال الفترة الماضية تميزت بممارستها تمارين رياضية مختلفة وأنواع من اليوجا تتفاعل بها مع متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام.



هالى بيرى

ومؤخرًا تعاونت هالى بيرى مع براند أزياء في الملابس الرياضية استعان بها بعدما صار لها قاعدة كبيرة من المحبين ممن يتفاعلوا مع ممارستها للرياضة وينبهروا بحفاظها على رشاقتها التي تتأثر بسن حيث تبلغ من العمر 54 عامًا إلا أنها لا تزال شابة مهما مر عليها من سنوات.



هالى بيرى

وهى الصور التى كشفت عنها عدد من المواقع الأجنبية، حيث ظهرت فيها هالى بيرى وكأنها ملاكمة بعدما تميزت خلال أكثر من صورة وكأنها تلعب بوكس.



هالى بيرى بدون ميكب

وكانت هالي بيرى شاركت متابعيها قبل أيام فى بداية الشهر الجارى بعدة صور لها أثناء ممارسة الرياضة وتحديدًا الملاكمة، مؤكدة أن تلك هى طريقتها المفضلة "للحفاظ على لياقتها" ، حيث نشرت علي Instagram عدة لقطات لها وهي تمارس رياضة الملاكمة، كما كشفت أن الملاكمة هي طريقتها "المفضلة" للبقاء في حالة جيدة ، بينما تستعرض جسدها الرياضي المتناسق.



هالى بيرى

ونشرت بيري وقتها الصور مع هاشتاج NationalFitnessDay ، بينما كانت تنشر اثنين من الرموز التعبيرية لقفاز الملاكمة في التعليق ، وكانت ترتدي سروالًا أسودا مطاطيًا ، وحذاء بنفس اللون ، وتيشرت قصير وقفازات الملاكمة، وعلقت بـ "هذه هي طريقتي المفضلة للحفاظ على لياقتي. وانت