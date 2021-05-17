بصورة نادرة.. آيتن عامر تنعى نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة آيتن عامر، الفنانة نادية العراقية التي رحلت عن عالمنا صباح الأحد، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت آيتن، صورة نادرة تجمعها مع الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أدعوا للفنانة الراحلة نادية العراقية.. اللهم أغفر لها و أرحمها و أنر قبرها وآنس وحشتها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت نادية: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى جانب آخر، شاركت الفنانة آيتن عامر في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي وعدد من الفنانين.