محمد الفلاح - رغم الخلافات.. هند صبري تنعى نادية العراقية بكلمات مؤثرة

الإثنين 17 مايو 2021

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على نعي الفنانة نادية العراقية، التي رحلت عن عالمنا، الأحد، متأثرة بفيروس كورونا.



ونشرت هند صبري صورة الفنانة الراحلة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" وأرفقتها بتعليق: "رحلت اليوم واحدة من أسرة مسلسل عايزة أتجوز، وداعاً الفنانة نادية العراقية لروحها الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

لاقى تصرف هند صبري استحسان عدد كبير من المتابعين، لاسيما وأن الفنانة نادية العراقية كانت قد شنت هجوماً حاداً عليها قبل رحيلها بفترة قليلة، بسبب تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" دون الاستعانة بها.

وعبّرت نادية العراقية عن غضبها وقتها تجاه أسرة المسلسل في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قالت فيه: "أنا مش هتكلم، هخلي الجمهور يتكلم لما يشوف الجزء التاني من (عايزة أتجوز)، ويلاقي شخصية سندس مش موجودة، وكانت سبباً من أسباب نجاح المسلسل بشهادة الجمهور، معرفش بقى موتوها ولا واحدة تانية خدت الشخصية، علشان بس تعرفوا اللي بيحصلي، اغتيال للحياة عايزين يموتوني قهراً لو مت افتكروا ده".

كما عبّرت عن استيائها في تصريحات لصحف محلية وقتها قالت خلالها: "المسلسل من غير سندس ولا يسوى"، وتساءلت: "في مصلحة مين إن سندس تموت؟.. شخصيات ليها روح حلوة مع الجمهور إيه مصلحتك تموتها؟.

وحول ما إذا كانت تواصلت مع هند صبري لسؤالها عن هذا الأمر، قالت: "اوعوا تفتكروا إن إحنا حتى لو بينا روح حلوة في اللوكيشن، إن لما البطل هيشوف رد فعل حلو من الجمهور على شخصيتك هيتصل بيك، دا مبيحصلش، دا بيحصل بس مع النجوم السوبر سوبر ستار علشان المصالح".

يذكر أن مسلسل "عايزة أتجوز" الذي جمع بين هند صبري والفنانة الراحلة نادية العراقية، عمل درامي ساخر ويناقش قضايا الزواج، وعرض في رمضان 2010، ومن تأليف غادة عبدالعال، وإخراج رامي إمام.