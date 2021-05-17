شكرا لقرائتكم خبر عن درة: مسلسل بين السما والأرض تطرق للطبقة المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة التونسية درة خلال ندوة فنية ولقاء على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى على الكشوطى وبهاء نبيل، إن تجربة مسلسل بين السما والأرض كانت تجربة جديدة وكونه خمسة عشر حلقة أيضًا، بالرغم أنها ليست المرة الأولى الذى يقدم فيها مسلسلات خمسة عشر أو سبع حلقات، وأنا أرى أن عدد الحلقات يحدده الموضوع المعروض ، خصوصًا أن بين السما والأرض مسلسل ثرى ومليء بالشخصيات والأحداث وكل شخصية لديها قصة منفصلة فهو مسلسل مكثف فى خمس عشرة حلقة.

وأضافت درة كان المسلسل بالنسبة لى تجربة جديدة فى رمضان خاصة أن مسلسل الثلاثين يجعل الممثل موجودًا خلال الشهر، ولكن يحسب لهذا المسلسل أن قام بعرض قضايا مجتمعية وتحدث عن الطبقة المتوسطة التى قلما تتحدث عنها الدراما فمعظم شخصيات بين السما والأرض من تلك الطبقة.

وتابعت: لم أخف المقارنة مع الفيلم ففيلم العار قدمه عمالقة الفن وقام البعض بالهجوم على المسلسل قبل عرضه ولكنه خالف كل التوقعات ونجح نجاحا كبيرا، فعندما نجحت تلك التجربة لم أخشَ من بين السما والأرض خاصة أن قصته مختلفة فالمؤلف والمخرج أخذوا حالة الأسانسير وأقتبسوا من شخصيات نجيب محفوظ وأضافوا الكثير ولكنه فى النهاية جاء مختلف.

وحقق مسلسل "بين السما والأرض" نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.