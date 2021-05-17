"ربنا يحفظك لجمهورك وأنا منهم".. لطيفة تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة لطيفة، رسالة لصديقتها الفنانة نانسي عجرم، تهنئها فيها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر:" كل سنة وانتي طيبة وناجحة ومتفوقة يا نانسي، وربنا يحفظك ويخليكي لعائلتك وجمهورك وأنا منهم".

وتعد نانسي نبيل عجرم من مواليد ١٦ مايو عام ١٩٨٣، وهي مغنية لبنانية حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، وشكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: أخاصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب يا دلع، شخبط شخابيط، بتفكر في ايه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.