توضيح واعتذار للقاريء حول تصريحات منسوبة لإحدى الإعلاميات

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت ريهام سعيد بيانا على حسابها على انستجرام تطالب فيه موقع الخليج 365 بالاعتذار عن نقل تصريحات لها من حساب لا يخصها أو تملكه على الفيسبوك.

واتهمت الخليج 365 بعدم الدقة ومخالفة المعايير المهنية.وأبدت ريهام سعيد دهشتها من وقوع الخليج 365 في هذا الخطأ المهني، رغم أن الموقع- حسب نص بيانها- مشهود له بالمهنية والحيادية.

اختصت ريهام سعيد في بيانها موقع الخليج 365 في حين لم تذكر أي موقع من المواقع الإخبارية المصرية العامة والمتخصصة التي نقلت تصريحاتها من هذا الحساب الذي تبين أنه مزيف، وما تبعه من تعليق من جانب المخرج مجدي الهواري.

هنا لا ينكر الخليج 365 الخطأ غير المقصود الذي وقع فيه أحد محررينا عند كتابة الخبر، ويعتذر عن نقله لهذه التصريحات التي احتوتها هذه الصفحة التي تبين أنها لا تخص ريهام سعيد على الفيسبوك، ويعلن احترامه للقواعد المهنية التي يلتزم بها في سياسته التحريرية.

هذه القواعد التي دفعته لينشر نفي الفنانة أو الإعلامية بعد ساعات من نشر تصريحاتها من الصفحة التي تنتحل اسمها، إعمالا للمعايير المهنية وتصحيحا لهذا الخطأ غير المقصود، مثلما فعلت مواقع إخبارية أخرى.

لم ترسل الفنانة أو الإعلامية تصحيحا للموقع أو تتواصل مع إدارة التحرير لتصحيح الخطأ غير المقصود، بل سارع الموقع لنشر نفيها الذي كان لزاما الإشارة فيه إلى ما صنع من أزمة بعد تعليق المخرج مجدي الهواري، كما قام بحذف الخبر الذي تضمن هذه التصريحات.

ويؤكد الخليج 365 احترامه للجميع والتزامه بمعايير العمل المهني، والمواثيق الصحفية، ويجدد عهده مع قرائه ومستخدميه بالحفاظ على الصحافة الجيدة.