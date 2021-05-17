شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا وعمر كمال يخوضان أول بطولاتهما فى السينما بفيلم "ديك العياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال أول بطولاتهما السينمائية فى فيلم سينمائى وهو الفيلم الذى شهد واقعة الخلاف بين باسم سمرة ورحاب الجمل وكان بعنوان "ديك العياط"، وبعد تلك الواقعة استبعدهما القائمون على العمل، مع إدخال بعض التغييرات على السيناريو ليكون مناسبًا لمشاركة الثنائى كمال وبيكا، ولم يستقر صناع العمل على اسمه حتى الآن .

ويجسد بيكا وكمال قصة شابين أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس من أجل العمل بالقاهرة، ويتقابلان في موقف رمسيس، يدخل بيكا في خناقة مع الناس في الشارع ويدخل عمر كمال لتهدئته وإنهاء الخناقة، ليصبحا صديقين بعد تلك الواقعة، ليبدآن رحلتهما في الفيلم .

وشارك عمر كمال في إحدى حلقات مسلسل "اللى مالوش كبير " بأغنية "الخديوى"، وتقول كلمات الأغنية "خديوى حيطة سد.. لا مش بيخاف من حد.. اللى مالوش كبير هو أنا.. كبيرى بس هو ربنا.. أنا الأسد اللى أنت تهيبه أيوة عامل ليك إزعاج" .

كما طرح حمو بيكا مؤخرا مهرجانًا بعنوان «نفديكي يا فلسطين»، بمشاركة على قدورة ونور التوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وجاءت فكرة الأغنية تزامنًا مع تضامن بعض الفنانين مع الأحداث العنيفة التى تتعرض لها فلسطين.