شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار إضافية في مجمل إيرادات Wrath of Man لـ جايسون ستاثام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأكشن الجديدWrath of Man، بـ3 ملايين دولار أمريكى في خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 28 مليونًا و460 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 7 مايو الجارى، حيث انقسمت الإيرادات بين 10 ملايين و860 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و17 مليونًا و600 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم.

وفيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامز إتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.

ومر عقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو التعاون الإخراجي الرابع لـ Ritchie مع Jason Statham، يأتى هذا فيما كشف النجم جيسون ستاثام عن البوستر الرسمي لفيلم Wrath Of Man، وتميز جيسون ستاثام، خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفردًا بدون أى من النجوم المشاركين معه فى العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، ما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجمين فان ديزل وذا روك.

واشتهر جيسون ستاثام ببطولة أفلام الأكشن في الألفية الجديدة حيث بزغ نجمه في مجموعة من الأفلام مثل The Mechanic وCrank بالإضافة إلى Death Race وغيرها من الأفلام التى حققت إيرادات كبيرة.