نجل الفنانة نادية العراقية:" نتلقى العزاء عندما تسمح الظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

نعى أدهم نجل الفنانة نادية العراقية والدته التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأحد عقب إصابتها بفيروس كورونا واحتجازها بالعناية المركزة.

وكتب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك:" انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي/ فاتن فتحي عبدالقادر".

واستكمل:" وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله .. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأوضح:"أسف جدا مش قادر أرد علي حد عشان صاحي بقالي أيام ! و محتاح راحة..شكر الله سعيكم و ربنا يباركلي، أنتم ونعم العائلة و الأخوات، الحمد لله على كل شئ هي أكيد حاسة دلوقتي بحبكم ليها وطايرة من الفرحة".