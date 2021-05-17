فن ومشاهير

نجل الفنانة نادية العراقية:" نتلقى العزاء عندما تسمح الظروف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

نعى أدهم نجل الفنانة نادية العراقية والدته التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأحد عقب إصابتها بفيروس واحتجازها بالعناية المركزة.

وكتب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك:" انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي/ فاتن فتحي عبدالقادر".

واستكمل:" وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله .. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأوضح:"أسف جدا مش قادر أرد علي حد عشان صاحي بقالي أيام ! و محتاح راحة..شكر الله سعيكم و ربنا يباركلي، أنتم ونعم العائلة و الأخوات، الحمد لله على كل شئ هي أكيد حاسة دلوقتي بحبكم ليها وطايرة من الفرحة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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