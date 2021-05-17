ساموزين يعلن تلقيه تطعيم لقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان ساموزين عن تلقيه تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لوزارة الصحة المصرية.

ونشر ساموزين، صورة له أثناء تلقيه التطعيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"الحمد لله.. اتطعمت النهاردة باسترازينكا في بلدي الثاني الحبيب مصر .. أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم .. احمي نفسك وأسرتك وبلدك ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين، أغنية "حبيته" التي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.