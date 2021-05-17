فن ومشاهير

ساموزين يعلن تلقيه تطعيم لقاح فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان ساموزين عن تلقيه تطعيم لقاح فيروس المستجد، موجها الشكر لوزارة الصحة المصرية.

ونشر ساموزين، صورة له أثناء تلقيه التطعيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"الحمد لله.. اتطعمت النهاردة باسترازينكا في بلدي الثاني الحبيب مصر .. أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم .. احمي نفسك وأسرتك وبلدك ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين، أغنية "حبيته" التي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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