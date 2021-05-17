أول تحرّك نقابي في أزمة مها أحمد مع السقا وأمير كرارة

محمد الفلاح - أول تحرك نقابي في أزمة مها أحمد مع السقا وأمير كرارة

الإثنين 17 مايو 2021

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الأحد، بياناً تطالب فيه أعضاءها بالالتزام بعدم التراشق وتغليب مصلحة الوطن.



يأتي هذا على خلفيّة هجوم شنته الممثلة مها أحمد على كل من أحمد السقا وأمير كرارة دون تسميتهما، مشيرة إلى أن أحدهما كان سبباً في إصابتها بحالة اكتئاب، أما الآخر فتخلّى عنها.

وطالبت النقابة أعضاءها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع.

وأضافت: "وهو الأمر الذي لا يتسق نهائياً مع بعض السلوكيات المرفوضة تماماً، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي (الاختيار) و(هجمة مرتدة)".

وناشدت النقابة أعضاءها أيضاً "التعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة".