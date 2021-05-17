ليست كورونا.. إسلام إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إسلام إبراهيم، حقيقة إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وأوضح أن سبب ارتفاع درجة حرارته وحالة التكسير بجسده ترجع لالتهاب في المعدة.

وكتب إسلام: "أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون، وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض كورونا، ولكن طريقة العلاج مختلفة تماما، وده بعد ما اتأكدت أن معنديش كورونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين".

وأضاف: "دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدا ومش سهل ولكن الحمد لله على كل حال".

واختتم:" بشكر الدكتور أحمد سمير على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتوا، فيه معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة، وإن شاء الله هتعدي على خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".

ونشر إسلام صورة له من داخل المستشفى، وهو يتلقى العلاج، وكتب:"بقالي أسبوع مش عارف أنا عندي إيه".

وشارك إسلام إبراهيم رمضان الماضي بمسلسل زاهي نجيب زركش بطولة النجم يحيى الفخراني.