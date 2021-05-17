غادة عبد الرازق مع زوجها وشال محمد لطفي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - عداد _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة رومانسية أثناء تحولها في الشارع عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

الفنانة لقاء سويدان، ظهرت في أحدث إطلالة لها مرتدية "قبعة" على رأسها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"صباح الفل يا حلوين".

محمد لطفي

الفنان محمد لطفي، ظهر مرتديا "شال" ملفوفا على رأسه وجزء من وجهه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"من تصوير صديقي النجم ماجد المصري".

منة فضالي

ارتدت الفنانة منة فضالي، ملابس حمراء ظهرت من خلالها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

بإطلالة رومانسية، ظهرت الفنانة ناهد السباعي أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

ظهرت الفنانة نجوى كرم، بإطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"اشتقتلكم".

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها من أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"توهج الشمس".

ابنة هيفاء وهبي

كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" يولد الأمل في كثير من الأحيان عندما يكون كل شيء ميؤوس منه".

يارا

الفنانة يارا طرحت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن أحدث ظهور لها بصحبة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.