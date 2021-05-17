شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثان من فيلم Enola Holmes بعد نجاح الأول بنفس الأبطال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم Enola Holmes، الذى قامت ببطولته النجمة الشابة ميلي بوبي براون، بمشاركة كل من النجم العالمي سام كلافلن، والنجم العالمي هنري كافيل، الإعلان عن جزء ثان من الفيلم الذى حقق شعبية ومشاهدات ضخمة العام الماضي، بعد أن تم عرضه عبر منصات إلكترونية تليفزيونية؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.

ولم تعلن الشركة المنتجة عن موعد محدد لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، واكتفت بالإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني بنفس الأبطال الذين قدموا الجزء الأول من الفيلم الذي عُرض في سبتمبر 2020.

فيلم Enola Holmes يدور فى إطار دراما وتشويق في إنجلترا في عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح على مكان ذهابها أو لماذا، وبعد طفولة شجاعة وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.