بعد انفصالهما فنياً 23 عاماً.. الجمهور يرحّب بعودة منى زكي إلى محمد هنيدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: رحّب جمهور بالمفاجآة التي أعلنتها الفنانة منى زكي، أخيراً، بتعاونها فنياً من خلال فيلم سينمائي، مع الفنان محمد هنيدي، بعد 23 عاماً.

هذه المفاجآة تسببت في إسعاد الجمهور المصري، وتم تداول الخبر بصورة مكثفة عبر السوشيل ميديا، مؤكدين انتظارهم لهما، خاصة أنهما قدما معاً فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي حقق نجاحاً مدوياً.

كما اشتركا أيضاً في مسرحيتي “عفرتو” و”كده أوكيه”، وحققا من خلالهما نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مدار السنوات الماضية.

منى زكي تعيش حالياً حالة من النجاح الفني، بعد تألقها في مسلسلها الرمضاني “لعبة نيوتن” الذي عادت من خلاله إلى جمهورها بعد غياب أربع سنوات، بسبب إنجاب طفلها الأخير يونس.

وتستعد لطرح فيلمها “العنكبوت” الذي عادت من خلاله للتعاون مع الفنان أحمد السقا، حيث كان مقرراً عرضه في موسم العيد إلا أنه تم تأجيله.

وتستعد أيضاً للدخول في فيلم جديد بعنوان “القاهرة مكة” الذي أرجئ بدء العمل به.