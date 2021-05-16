ممثلة مصرية تفتح النار على مخرج "نسل الأغراب": "شتمني بألفاظ نابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الفنانة المصرية مريم سعيد المخرج محمد سامي بإهانتها أثناء تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عُرِض ضمن موسم دراما رمضان.

أزمة مريم سعيد ومحمد سامي

وكتبت مريم تعليقاً على منشور يتعلّق بمحمد سامي على "فيسبوك": "إحنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش".

ورداً على صمتها إزاء إهانتها من محمد سامي، أوضحت مريم سعيد: "سكت عشان أدفع جامعة ولادي واتشتمت قدام أكتر من 700 نفر وبنتي سمعت شتيمة مامتها بودانها".

وروت مريم سعيد في تصريحات صحفية كواليس تعرّضها للإهانة على يد محمد سامي، قائلة إن مصفف الشعر الخاص بها تأخّر عن موعده في إحدى المرات فقام المخرج على إثرها بإهانتي بألفاظ خارجة، موضحة: "أصابني التوتر بعدها أثناء التصوير فشتمني".

وأضافت أنها فكّرت في الانسحاب من العمل بعد إهانتها فهددها محمد سامي بدفع مليون جنيه إن فعلت ذلك، متابعة: "قررت استكمال العمل من أجل لقمة العيش".

الصفع على يد مي عمر

وعن الانتقادات التي وجهت إليها لقبولها الصفع على يد الفنانة مي عمر، زوجة محمد سامي، في أحد مشاهد المسلسل، قالت: "قبلت تصوير المشهد لأنه تمثيل ومش حقيقي".



وأشارت إلى أنها دعت الله أن ينتقم من محمد سامي بعد إساءته إليها لأن "لسانه طويل للأسف وأنا تعرّضت منه للإهانة والشتيمة كتير"، على حد وصفها.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك وأحمد داش ومي عمر ونجلاء بدر وسلوى عثمان وعماد زيادة وهدير عبدالناصر وفردوس عبدالحميد وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.