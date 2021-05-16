شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان أثناء ممارسة تمرينات رياضية مكثفة فى البحر حفاظًا على لياقته البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم هيو جاكمان يواصل تمريناته الرياضية الصارمة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية بصورة مميزة، وذلك بعدما بلغ عامه الـ52 من عمره، حيث رصدته أعين المصورين مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقرير له مؤخرًا ظهر فيه الممثل العالمى بأكثر من صورة وسط مياه البحر.

وأكد التقرير أن بطل سلسلة أفلام أكس مان السابق، لم يتواجد في بحار "هامبتون" من أجل السباحة والاستمتاع بالمياه فحسب، وإنما تواجد لغرض ممارسة طقوسه الرياضية بها، من خلال الركض في المياه، وهو الأسلوب الذى يتبعه منذ سنوات، وأكد في وقت سابق أنه يحافظ به على جسده بصورة مثالية.



هيو جاكمان

من ناحية أخرى يعد آخر ظهور لممثل هوليود الشهر الماضى بشوارع مدينة نيويورك، حيث كشف وقتها عن حبه للكلاب بصورة كبيرة حينما حرص على نزهة منفردة مع كلبيه دالى وأليجرا أثناء سيره بصحبتهما.

وما أن انتهى النجم هيو جاكمان من نزهته حتى نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عدة صور لكلابه أثناء تواجدهما في حقيبة سوداء، ما ينبئ باستعداده للسفر خارج مدينة نيويورك بصحبة كلابه وفقًا لما ذكره موقع الديلى ميل.



هيو جاكمان

وكان الممثل هيو جاكمان حصل فى أبريل الماضى على جرعة من لقاح كورونا، ونشر جاكمان وقتها صورة وهو يتلقى اللقاح على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، واستعان فى الصورة باستخدام إشارة شخصيته الشهيرة ولفيرين التي جسدها فى سلسلة أفلام "X-Men" الخيالية، حيث مازح من خلالها جمهوره فى رسالة لتشجيعهم على تلقى اللقاح، حيث قال، "لا يمكن لقدرة ولفيرين العلاجية أن تنقذنى من كوفيد.. لكن اللقاح يمكنه ذلك.. احصلوا عليه".