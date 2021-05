شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن هارتلي وأنجورى رايس أحدث المنضمين لـ فيلم Senior Year والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم كل من جاستن هارتلي، وأنجوري رايس، وسام ريتشاردسون، وزوي تشاو، ماري هولاند وكريس بارنيل إلى ريبيل ويلسون في فيلم الكوميديا الجديد Senior Year، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ويكتب براندون سكوت جونز سيناريو فيلم Senior Year، حيث تتبع القصة مشجعة تستيقظ بعد غيبوبة استمرت 20 عامًا وتعود إلى المدرسة الثانوية في محاولة لاستعادة مكانتها والمطالبة بتاج ملكة الحفلة الراقصة الذي ضاع منها.

الفيلم الجديد سيكون من إنتاج Paramount Pictures، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

اشتهر هارتلي بـ دوره في مسلسل This Is Us، وتشمل أعماله الخرى The Hunt و Jexi و Little، أما رايس فتظهر في مسلسل Mare of Easttown في دور ابنة كيت وينسلت، كما تعود أيضًا بدور بيتي براينت في فيلم Sony و Marvel’s Spider-Man: No Way Home، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما انضم الممثل إدوارد نورتون إلى الممثل العالمى دانييل كريج في الجزء القادم من فيلم "Knives Out" للمخرج Rian Johnson، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، وإلى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل دور نورتون، كما أنضم من قبل نجم " Guardians of the Galaxy " ديف باتيستا إلى فريق العمل .

يدورالجزء الجديد من Knives Out مع عودة كريج كمحقق محترف "بينوا بلان"، على أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من الفيلم في اليونان خلال أشهر الصيف، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".