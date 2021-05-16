أحمد التهامي يسعى للصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان أحمد التهامي على أزمة الفنانة مها أحمد بعد الهجوم الذي شنته ضد النجمان أحمد السقا وأمير كرارة.

وكتب التهامي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "دول اخواتي ودول اخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدّرنا على فعل الخير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية".

وأضاف: "صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة ومقدّر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعًا لفعل الخير".

الفنانة مها أحمد، كانت قد كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنان أحمد السقا،:" بيني وبينه عيش وملح وزمالة، ورُشحت في مسلسل من بطولته، وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني، وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته".

فيما كتبت" مها" عن الفنان أمير كرارة:" التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقول لي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب".

وحرصت مها على عدم ذكر أي أسماء في منشوراتها ولكن شقيقة النجم أحمد السقا وجهت لها هجوما كبيرا عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.