أول رد من أمير كرارة بعد تصريحات مها أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان أمير كرارة، عن انتهاء الخلاف بينه وبين الفنانة مها أحمد، عقب الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرا.

وكتب كرارة، في تعليق له على تدوينة للفنان أحمد التهامي على فيسبوك : "مها أختي ومجدي أخويا، وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا" .

وكان الفنان أحمد التهامي، كتب تغريدة بخصوص أزمة مها أحمد والسقا وكرارة عبر حسابه على فيسبوك:" دول أخواتي ودول أخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، وصاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، وربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

الفنانة مها أحمد، كانت قد كتبت عن الفنان أحمد السقا، قائلة:" بيني وبينه عيش وملح وزمالة، ورُشحت في مسلسل من بطولته، وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني، وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته".

فيما كتبت" مها" عن الفنان أمير كرارة:" التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقول لي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب".

ولم تعلن مها أي أسماء ضمن منشورها، ولكن شقيقة السقا فتحت النار عليها بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضامن عدد كبير من النجوم مع كرارة.