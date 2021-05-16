فن ومشاهير

رامز جلال مع جمهور"أحمد نوتردام".. ويعلق :"جمهور كبير وعظيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان رامز جلال مع جمهوره بالسينمات خلال حضوره حفلات خاصة بفيلمه السينمائي"أحمد نوتردام".

ونشر رامز، الصور، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏بسم الله ما شاء الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. جمهور أحمد نوتردام، جمهور كبير، جمهور عظيم .. بحبكم كلكم .. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر .. فيلم ‎أحمد نوتردام .. بجميع السينمات والله المستعان".

و ينافس فيلم"أحمد نوتردام" بدور العرض السينمائي في السينمات، تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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