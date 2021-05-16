أحلام ترد حول دخولها عالم التمثيل..”ما عندي وقت أمشط شعري”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام على التساؤلات حول إمكانية دخولها عالم التمثيل، خلال استضافتها في برنامج “كاروكي كاربول”

ونشرت مجلة “لها” مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة أحلام وهي ترد على سؤال الإعلامي وسام بريدي إذا ما كانت تفكر بالتمثيل فكان ردها:

“ما عندي وقت أمشط شعري بدي أمثل “، وقد أثارت عفويتها ومرحها الضحك الشديد بين فريق العمل في موقع التصوير.

ولفتت أحلام أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها مع الإعلامي وسام بريدي في برنامج “كاروكي كاربول” .

وكان قد ساد اللقاء جو من المرح اللطيف وقام الإعلامي وسام بريدي بمشاركة المقطع الذي صوره لأحلام على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حسابه على الانستغرام معبرا عن سعادته باللقاء من خلال تعليق كتب فيه “يلي مابيعرفها لأحلام بيجهلها حلقة من أروع الحلقات بكاربول”. وقد لاقى الفيديو رواجا كبيرا وانتشارا واسعا من محبي الفنانة أحلام وسط التعليقات المحبة والمعجبة.

وتحدثت أحلام، خلال الحلقة، عن قضايا فنية متنوعة وعن حياتها الشخصية كما تحدثت عن خلافها مع النجمة السورية أصالة نصري وقالت بعفوية: “نحن أخوات فكرة بس مادري هيك مجانين”، ثم وجهت رسالة إلى أصالة قائلة: “تدرين قديش أنا بحبك صح ولا لاء وخلص كبرنا ممازحة أنا 25 سنة وأنت 24 سنة”.