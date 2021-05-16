فن ومشاهير

عنجد كنت مسلطنة.. نادين نجيم تعلق على كلمة “منهنهة”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

نادين نسيب نجيم

قالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أن كلمة “منهنهة” التي تميزت بها في مسلسل “2020” والذي شاركت من خلاله بالسباق الرمضاني لهذا العام، كانت عفوية جدا.

وقالت نجيم في مقابلة تلفزيونية : “ما بعرف كيف طلعت معي، عنجد كنت مسلطنة”.

وبحسب ما ذكره موقع “زهرة الخليج”، فإن الفنانة نادين نجيم أشادت بجميع طاقم عمل المسلسل “2020” الذين أدوا أدوارهم من القلب وبصدق، خاصة كارمن لبس ورندة كعدي ويوسف حداد، كما عبرت عن سعادتها بعلاقة الصداقة التي جمعتها مع قصي خولي وقالت:

“قصي خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل بها معاً، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، ما حدا كان عم يتخبثن عالتاني”، مؤكدةً أنها لا تمانع أن تقدم دور البطولة مجدداً إلى جانبه.

ومن جهة أخرى قالت أنها لا تمانع القيام بأعمال الدبلجة وتسعد بها كونها تفتح مجالات التعرف على ثقافات البلدان الأخرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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