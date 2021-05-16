أحلام لـ أصالة: “نحن مجانين”… وتتفقان على “العد للعشرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: شهدت العلاقة بين النجمتين أحلام وأصالة فصولاً متسارعة وجديدة في التقارب بينهما، لا سيما بعد إطلالة الفنانة الخليجية في برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي على شاشة “تلفزيون دبي”.

وغرّدت أحلام عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” معايدةً أصالة بمناسبة عيد ميلادها: “كل عام وانتِ بينا وكل عام وصوتك يدفينا كل عام وقلبك اجمل قلب”.

وردّت الفنانة السورية بقولها: “شكراً حلّومة الغالية على محبّتك والله يتمّم صلحنا على خير بسّ لهالعيد رح أوعد نفسي عدّ للعشره ممكن تعدّي معي؟ وغير المزح من قلبي شكراً”.

وجاءت معايدة المطربة الإماراتية بعد ساعات على حديثها عن أصالة في “كاربول كاريوكي”، حيث قالت: “أنا بحبها (أصالة) كتير، وهي تعرف ذلك”.

وأضافت: “نحن أخوات، ومجانين، تعلمين كم أحبك وخلص كبرنا ممازحة انا 25 سنة وانت 24 سنة، ما يصير تعملين هالقصص”. وحملت الحلقة أيضاً بالكثير من تفاصيل حياة أحلام، ككشفها أن قيمة فاتورة هاتفها تبلغ ألف دولار أميركي يومياً.