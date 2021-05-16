حلا الترك تتجاهل معايدة والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: وجّهت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، رسالة إلى ابنتها برغم الخلافات المالية والقضائية بينهما، والتي وصلت إلى حد الحكم على الأم بالسجن مدة سنة.

ونشرت السابر مجموعة من الصور الخاصة بابنتها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، حيث هنأتها بعيد ميلادها، وأكّدت أنّها مشتاقة لها.

وكانت الوالدة قد كشفت أنّها طلبت استبدال عقوبة السجن الصادرة بحقها في قضية الأموال المدينة بها لابنتها بالأعمال اليدوية.

وقالت في تصريحات إعلامية: “للأسف الكل عارف إني رح أنسجن بما أن الحكم صدر والآن أنتظر استبدال العقوبة حسب ما تقدّمت به من قبل مكتب الشيخة سلوى”.

وأكّدت عدم وجود أي مصالحة مع ابنتها، معتبرةً أنّ الأخيرة هي سبب المأزق الواقعة فيه، بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفاً و300 دينار (53 ألف دولار أميركي) أو السجن.

وفي سياق متّصل، تجاهلت الترك جميع المعايدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتعبّر عن تضامنها مع الفلسطينيين.

ونشرت حلا الترك صورة لها بالكوفية الفلسطينية، معلقةً بقولها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “التضامن مع الإنسانية”، مضيفةً وسوم (هاشتاغ) “فلسطين” و”أنقذوا الشيخ جراح” و”صلوا لفلسطين”.