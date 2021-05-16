الإختلاف والتجدد في جديد نور الزين.. “على طول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: طرح النجم العراقي نور الزين اليوم أحدث أغنياته المصورة، أغنية “على طول“، وحققت رواجًا واسعًا منذ الساعات الأولى على صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع يوتيوب.

بقالب غنائي عراقي متطور، حملت أغنية “على طول” ألحان نور الزين وكلمات قصي عيسى، وتوزيع المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صباغ، صاحب النجاحات الفنية العديدة في الوطن العربي.

لحن الأغنية متطور ومتجدد في جمله ونقلاته، قائم على كسر النمطية في المقامات اللحنية التقليدية والمعروفة عربياً، إضافة الى التكنيك المختلف والذي بدا واضحاً من خلال أداء نور الزين. واتسم اللحن بخليط موسيقي غريب، حيث الهدوء والصخب في آنٍ معا، ويمكن وصف اللحن بأنه مزيج غربي شرقي، ما شكل إختلافًا واضحًا ونقلة موسيقية جديدة.

أما توزيع عمر صباغ فشكل إضافة قوية وضربة موسيقية من العيار الثقيل، إذ قرأ المبدع اللبناني اللحن بطريقة عميقة، وساهم ذلك بنقل الأغنية موسيقياً الى درجة مختلفة من حيث الإيقاعات، مستخدماً بعض الآلات الموسيقية الكهربائية التي تشكل قوة ضاربة في هكذا ستايل من الأغنيات.

حمل كليب أغنية “على طول” توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح، وترجمت بإبداع مشهدية التطور والإختلاف في الموسيقى، وظهرت بصمة الإبداع واضحة في الصورة الصيفية المبهجة التي صورتها بطريقة سينمائية بعيداً عن نمطية الصورة المعتادة في عدد كبير من الكليبات.

بتجـــــرد، نجح نور الزين بتقديم عمل غنائي مختلف من حيث الصوت والصورة، مُقدمًا توليفة غنائية خدمت صوته وقدراته الصوتية من جهة، وترجمت تجدده الدائم في المجال الفني من جهة أخرى.