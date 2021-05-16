جون ترافولتا وبروس ويليس يجتمعان بعد غياب 27 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يستعد نجما هوليوود المخضرمان جون ترافولتا وبروس ويليس، للعمل معاً مرة أخرى من خلال الشاشة الكبيرة، وذلك بعد غياب استمر 27 عاماً.

ووفقاً لتقرير موقع “Deadline”، فإن النجمين اللذين قاما بدور البطولة معاً في فيلم “Pulp Fiction” عام 1994، من المقرر أن يجتمعا مرة ثانية في فيلم “Paradise City” من إخراج تشاك راسل، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج يوم الإثنين في هاواي.

وبحسب التقرير، ستدور أحداث فيلم الأكشن والحركة المنتظر، حول سعي ويليس للانتقام من ترافولتا، الذي يلعب دور زعيم عصابة قام بقتل أحد أفراد عائلة ويليس.

وسيلعب ويليس (66 عاماً) دور رايان سوان، صائد الجوائز المنشق الذي يسعى للانتقام من زعيم العصابات في هاواي، الذي يلعبه ترافولتا (67 عاماً)، الذي قتل والده.

وستلعب الممثلة التايلاندية برايا لوندبرغ دور البطولة أمام الممثلين بصفتها بطلة الفيلم، وفقاً لتقرير لموقع “Deadline”.