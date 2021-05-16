“لقياك” تجمع عيضة المنهالي وأصيل هميم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: شوّق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي جمهوره ومتابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأغنيته الجديدة التي تجمعه مع النجمة العراقية أصيل هميم.

ونشر المنهالي برومو الأغنية التي تحمل عنوان “لقياك”، في “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “قريباً”، من دون ذكر أي تفاصيل حول الأغنية الجديدة.

وحاز البرومو ما يقارب الـ50 ألف مشاهدة خلال ساعتين من نشره، وسط تعليقات من الجمهور، عبروا من خلالها عن شوقهم إلى سماع هذا الديو.

وكان عيضة المنهالي والفنانة العراقية أصيل هميم قد شوقا الجمهور لأغنيتهما الجديدة مؤخراً، من خلال نشر غزل متبادل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أرسل المنهالي “تاغ” إلى حساب أصيل هميم، كاتباً كلمة “لقياك”، لترد عليه هميم بالكلمة نفسها، دون توضيح ما هو مخفي حول هذا الأمر.

يشار إلى أن عيضة المنهالي كان قد أطلق أغنية حملت عنوان “أم الإمارات”، من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري وألحان محمد الأحمد، إهداء إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، حفظها الله، بمناسبة صورة سموها يوم عيد الأم.