بعد إصابته.. أميتاب باتشان يتلقى لقاح “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقى الممثل الهندي، أميتاب باتشان، جرعته الثانية من لقاح “كوفيد–19″، ووثق ذلك من خلال صورة نشرها في “إنستغرام”.

ويظهر باتشان (78 عاماً) في مركز التطعيم، وهو يتلقى اللقاح للمرة الثانية، وكتب قائلاً: “آسف آسف لقد كانت حقاً ضربة سيئة”.

وحصل أميتاب باتشان على أول جرعة من لقاح “كوفيد-19″، الشهر الماضي، في الأول من أبريل، وشارك جمهوره عبر “تويتر”، بصورة وعلق قائلاً: “لقد أنهيت تطعيمي ضد فيروس كورونا بعد ظهر اليوم”.

وكان أميتاب باتشان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد العام الماضي، وأدخل على أثره المستشفى، وكتب وقتها عبر حسابه في “تويتر”: “أظهرت نتائج اختبار (كوفيد-19) إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وبانتظار النتائج، كل من كان على مقربة مني خلال الـ10 أيام الماضية يُرجى أن يخضع للاختبار”.

كما أصيب ابنه النجم أبهيشيك باتشان (44 عاماً)، وزوجته النجمة الشهيرة إيشواريا راي، وابنتها، بالفيروس أيضاً.

على جانب آخر، يستعد أميتاب باتشان للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون في فيلم The Intern.