لمن يقول راشد الماجد “الزين جابر”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: طرح الفنان السعودي، راشد الماجد،​ أغنيته الجديدة “الزين جابر” على “يوتيوب”، من كلمات فهد المساعد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

تقول كلمات الأغنية:

“الله ياهذا الوله خذتنا وين

ماعاد فينا اللي على البعد قادر

يا وحشة اللي من لمحها بطرف عين

اتجبرّه بالزين والزين جابر”.

وكان راشد الماجد قد أحيا حفلاً افتراضياً خلال فعاليات عيد الفطر برعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة 14 مايو، وأطرب الجمهور بمجموعة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة.

وفي مارس الماضي، أطلق راشد الماجد أغنية بعنوان “عهد الحب”، من كلمات الشاعرة الإماراتية خيال، ومن ألحان فايز السعيد،

والتوزيع الموسيقي محمد صالح، والمكساج لمهندس الصوت جاسم محمد، وبإشراف عام للشاعر علي الخوار، من إنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني.