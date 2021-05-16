شكرا لقرائتكم خبر عن درة: لا يهمنى الترند ولكن تقديم عمل جيد وراقٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة درة خلال الندوة الفنية ولقائها بتلفزيون الخليج 365 الذى يقدمه الكاتب الصحفى على الكشوطى وبهاء نبيل، عن أنها لم تشعر بنجاح شخصية "علا" سوى فى الحلقة الرابعة من المسلسل، لأن الحلقات الأولى كانت تمهيدية الشخصية، ومنذ الحلقة الرابعة بدأ الشخصية تظهر ملامحها وبدأ كذلك النقاد يكتبون وبالمناسبة المسلسل نجح على مستوى النقاد وكل الجمهور الذى شاهد المسلسل أشاد به ولا يهمنى الترند المهم أن أقدم عمل جيد وراقى.

وعن فساتينها الجذابة التى تظهر بها وتساؤل الكثير من البنات عنها قالت هناك فساتين احتفظ بها كنوع من الذكريات وهناك فساتين أخرى بهاديها وكل الممثلات عادة يكون لديها الكثير، ولكن جاءت لى فكرة بخصوص تلك الفساتين أن تقوم إحدى الجمعيات بتجميع فساتين الفنانين ويتم بيعهم في مزاد فى صالح المحتاجين، أو التبرع بالفساتين نفسها لمحتاج، وأسعد الغاية من تعليقات البنات على فساتينى وملابسي وتعرضت لموقف أستوقفتنى سيده مع بناتها لالتقاط صورة وبعدها كشفت لى أن البنات تود تقليدى فى كل ما أرتديه فسعدت جدًا.

وحقق مسلسل "بين السما والأرض" نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.