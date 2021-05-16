شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Prison Break يعلن دعمه للقضية الفلسطينية بعد اعتداءات إسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي وينتورث ميلر، صاحب الشخصية الشهير "مايكل سكوفيلد" في مسلسل Prison Break، لقائمة النجوم العالميين، الذين أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في معاناته التي يتعرض لها يوميًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدء منذ أيام عملية تهجير جديدة للفلسطينيين من حي الشيخ الجراح.

وكشف النجم العالمي وينتورث ميلر، الشهير بعبقري سجن فوكس ريفر، مقطع فيديو يتضمن حقائق عن الاحتلال الإسرائيلي، ومعاناة الشعب الفلسطيني، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن دعمه للقضية الفلسطينيية.



ستوري وينتورث ميلر لدعم القضية الفلطسينية

وأبرز الفيديو الذى شاركه وينتورث، صاحب الشعبية الكبيرة في عالم الدراما، احصائيات عن معاناة الفلسطينيين منذ عام 1948، وجاء شرح الفيديو كالاتي "الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال العسكري، ودولة الفصل العنصري، نزح حوالي 8 ملايسين فلسطيني منذ عام 1948، ولا يحق لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية التصويت، ويطلب من الفلسطينيين الذين يمارسون طقوسهم اليومية التعرض لعمليات تفتيش يومية، والانتظار في طوابير طويلة لإظهار هويتهم قبل السماح لهم بالمرور".

وتضمن شرح الفيديو الذى شاركه وينتورث، كالاتي" يجب ان تواجه بلادنا هذا الفصل الممنهج وتمكينه، سواء في أقوالنا أو في أفعالنا، يجب ان نطالب بوقف هدم منازل الفلسطينيين وضم أراضيهم ويجب على إسرائيل ايضاً أن تمنح الفلسطينيين حقوقاً إنسانية متساوية، بما في ذلك الحق في التصويت، والحق في الاحتجاج، والحق في التنقل بحرية بدون نقاط تفتيش".