يسرا في "حرب أهلية" على MBC4

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دبي: "مريم هي امرأة قوية وواثقة من نفسها ومن قدراتها، تكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، تواجه، وتبدأ الأحداث والمفاجآت". بهذا الكلام تستهل النجمة يسرا كلامها عن دورها في الدراما الاجتماعية "حرب أهلية" من تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج "العدل جروب"، والذي يعرض على MBC4. هي قصة مريم إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، التي تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأساً على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها.

تعرب يسرا عن سعادتها بتكرار التعاون مع الكاتب والمخرج للسنة الثانية على التوالي في "حرب أهلية"، إضافة إلى الشركة المنتجة "العدل غروب". وترى أن "التعامل مع باسل خياط لأول مرة، هو أحد أكثر الأمور التي أسعدتني، إضافة إلى فريق الممثلين كأروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة ومايان السيد".

تتوقف يسرا عند أهمية فكرة تغيير الممثل لجلده شكلاً وموضوعاً، كي لا تكون خطواته متوقعة، وبالتالي ليترك هامشاً لمفاجأة الجمهور". وعن الشخصية التي تقدمها، تقول يسرا: "مريم هي طبيبة وصاحبة مستشفى تجميل، قوية وتعتمد على نفسها لكنها تكتشف في لحظة ما أنها على وشك أن تخسر كل شيء، فتحاول حماية نفسها وعائلتها وابنتيها اللتيْن تمثلان كلّ حياتها".

من جانبه، يؤكد باسل خياط "أننا أمام مسلسل اجتماعي بامتياز، وهي المرّة الأولى التي أقدم فيها هذه النوعية من الأعمال في مصر"، مشيراً إلى "أنني اشتقت للعودة إلى القاهرة، وها أنا أقف أمام الأيقونة ضمن درامي واحد وأنا واحد من جمهورها، لذا أتمنى أن يلمس الجمهور الكيمياء والانسجام على الشاشة بيننا". يتوقف خياط عند شخصيته في العمل، ليقول: "يوسف لديه وجهة نظر معينة، ضمن تركيبة درامية صاغها الكاتب أحمد عادل بطريقة محبوكة وذكية، لذا سنراه بصورة معينة أحياناً". ويختم بالقول "أعتبر نفسي محظوظاً بالعمل مع الشركة المنتجة العريقة، ومع المخرج سامح عبد العزيز، وأتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المتوقع له".

يذكر أن "حرب أهلية" هو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي وآخرين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

• يُعرض "حرب أهلية" على MBC4، من الأحد إلى الخميس 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

