بيلا حديد تشارك في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

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"الخليج 365": شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد يوم أمس في تظاهرة أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية دعماً للشعب الفلسطيني ضدّ الإعتداءات التي يتعرض لها من قبل إسرائيل.

ونشرت حديد عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام عدداً من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها وهي تشارك في التظاهرة، مرتديةً الكوفية الفلسطينية وترفع العلم الفلسطيني. وعلّقت بالقول:" هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون بين هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين ، الأذكياء ، المحترمين ، المحبين ، اللطفاء والكرام في مكان واحد … إنه شعور كامل! نحن سلالة نادرة ".

في وقت سابق من اليوم ، نشرت بيلا حديد صورة يوم زفاف جديها ، إلى جانب صورة والدها كصبي بجانب أشقائه السبعة وأمه ، على موقع إنستغرام الخاص بها ، مشيرة إلى كيف "تم إخراجهم من منازلهم في فلسطين عام 1948 ، وأصبحوا لاجئين في سوريا ، ثم لبنان ، ثم تونس ".

كتبت: "أنا أحب عائلتي ، أحب تراثي ، أحب فلسطين. سأقف بقوة للحفاظ على أملهم في أرض أفضل في قلبي. عالم أفضل لشعبنا وللناس من حولهم. لا يمكنهم أبدا محو تاريخنا. التاريخ هو التاريخ! " .