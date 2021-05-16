شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون فى مغامرة جديدة مع بناته لاصطياد السمك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر، يظهر النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، في مغامرة جديدة مع بناته اللائي يستحوذن على وقت كبير من حياته اليومية، وسرعان ما يشارك نجم هوليوود، لحظاته اليومية معهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي كان آخرها مغامرتهم في اصطياد السمك من بحيرة في عطلة نهاية الأسبوع.

وظهر ذا روك، في الفيديو والصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمسك في يده السمكة التي تم اصطياده وسط فرحه اطفاله بالصيد الذى أول مرة يشاركونه به بحسب ما أعلن جونسون.

وأعلن جونسون منذ ساعات، أن فيلم ديزني الجديد Jungle Cruise سيُطرح فى السينمات وعلى منصة Disney +مقابل 30 دولارًا إضافيًا فى 30 يوليو المقبل، وتم تعيين الفيلم، الذي تلعب فيه أيضًا دور البطولة Emily Blunt، في الأصل كإصدار سينمائى حصرى.