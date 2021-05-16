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شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون فى مغامرة جديدة مع بناته لاصطياد السمك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر، يظهر النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، في مغامرة جديدة مع بناته اللائي يستحوذن على وقت كبير من حياته اليومية، وسرعان ما يشارك نجم هوليوود، لحظاته اليومية معهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي كان آخرها مغامرتهم في اصطياد السمك من بحيرة في عطلة نهاية الأسبوع.
وظهر ذا روك، في الفيديو والصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمسك في يده السمكة التي تم اصطياده وسط فرحه اطفاله بالصيد الذى أول مرة يشاركونه به بحسب ما أعلن جونسون.
وأعلن جونسون منذ ساعات، أن فيلم ديزني الجديد Jungle Cruise سيُطرح فى السينمات وعلى منصة Disney +مقابل 30 دولارًا إضافيًا فى 30 يوليو المقبل، وتم تعيين الفيلم، الذي تلعب فيه أيضًا دور البطولة Emily Blunt، في الأصل كإصدار سينمائى حصرى.
وحسب تقرير hollywoodreporter، فإن الشركة تواصل تقييم الفوائد المالية لشباك التذاكر الحصرى، بعيدًا عن المنصات وستراقب تعافي دور السينما عن كثب في تحديد كيفية إصدار الأفلام في عام 2022 وما بعده، ولكن هذا قد يعني تحويل عرض الأفلام إلى Disney +.
ذا روك مع بناته
فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.
العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.