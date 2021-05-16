شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تشارك في مظاهرات فلسطينية في شوارع أمريكا للتنديد باعتداءات إسرائيل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، دفاعها عن موطنها الأصلي فلسطين ضد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين في شوارع غزة والكثير من أحياء القدس، وانتقلت من تنديدها لتلك الاعتداءات عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، إلى الشوارع الأمريكية.

وشاركت حديد صاحبة الـ 42 مليون متابع عبر إنستجرام، في مظاهرة تدعم فلسطين وتندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الأطفال والنساء في شوارع القدس المحتلة، وحملت علم فلسطين وتجولت وسط المتظاهرين في الشوارع الأمريكية لتضع بصمتها في الضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل لوقف عمليات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وكتبت بيلا حديد عبر الصورة التي شاركتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "شاركت عدد كبير من الفلسطينيين الجميلين، الأذكياء، المحترمين، المحبين، اللطفاء، في مكان واحد، أشعر بالرحة، نحن سلالة نادرة، فلسطين حرة فلسطين حرة".



بيلا حديد تشارك فى المظاهرات



بيلا حديد فى مظاهرات ضد اسرائيل

ودفاعًا ومساندة عن الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحملات تهجير وقصف صاروخي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أودي بوقوع حالات وفيات بالعشرات من صفوف الفلسطينيين، قررت حديد تبسيط الوضع في فلسطين منذ 73 عاما لجميع متابعيها من جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 42 مليون متابع.

وشاركت حديد مجموعة صور كاريكاتير لفتاتين يجلسان ويشربان القهوة، ويدور بينهما حديث عن القدس المحتلة وفلسطين، ويبدأ الحديث من بسؤال من الفتاة الأولى قائلة "أليس الفلسطينيون والإسرائيليون يجاهدون من أجل الدين؟"، لترد الفتاة الثانية قائلة "أنهم لا يقاتلون، والإسرائيليون هم الظالمون والفلسطينيون مظلومون والوضع يتعلق بأي شيء غير الدين".



جانب من المظاهرات فى شوارع امريكا



جانب من المظاهرات