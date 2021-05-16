شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا ومحمد شاهين يطرحان "2 وحوش" في ثانى تعاون بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطربان مينا عطا ومحمد شاهين، أحدث أغنياتهما التي تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون الثانى الذى يجمع كل من محمد شاهين ومينا عطا، حيث ثقدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

يذكر أن نجم ستار أكاديمى مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية «وقفت الدنيا»، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط، وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين مؤخرا ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وطرح محمد شاهين مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي، ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى وقد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر وسمكاته".