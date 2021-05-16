شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز وجون ترافولتا يجتمعان بفيلم واحد بعد مرور أكثر من ربع قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Deadline عن مفاجأة سعيدة لمحبى النجمين بروس ويلز وجون ترافولتا، وذلك بعدما أكد تقرير للموقع الشهير عن اجتماع الثنائى معًا في بطولة فيلم جديد يعودان بها للمشاركة سويًا بعد مرور أكثر من ربع قرن على بطولتهما لفيلم واحد هو Pulp Fiction الذى مر عليه 27 عامًا بالتحديد، حيث تعاونا فيه مع المخرج تارانتينو.



بروس ويلز وجون ترافولتا

تقرير موقع Deadline أضاف أن الفيلم القادم يحمل اسم Paradise City وسيظهران فيه كخصمين بفيلم ينتمى لنوعية أفلام الأكشن المميزة المعتادة لمحبى الثنائى.

من ناحية أخرى سبق ووجه النجم العالمي جون ترافولتا رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة كيلي بريستون، بمناسبة عيد الأم بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الـ 10 من مايو، قبل ايام، معبرًا فيها عن مدي تأثيرها بحياته وحياة أبنائه، ونشر صور له معها بصحبة أبنائه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "عزيزتي كيلي ، لقد جلبت إلى حياتي ثلاثة من أروع الأطفال الذين عرفتهم على الإطلاق. شكرًا لك. نحن نحبك ونشتاق لك. عيد أم سعيد".



فيلمهما السابق

وذلك بعدما توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا علي الانستجرام، حيث قال ترافولتا (66 عامًا) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".