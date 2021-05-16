أول رد من نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة مها أحمد والسقا وكرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا، حول الأزمة وحالة التراشق بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيانها: "تهيب نقابة المهن المتمثيلة بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام باخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع".

واستكملت:"وهو الدور الذي أشار له فخامة رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي".

وتابع البيان: "وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

وأضافت: "يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلة السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالاتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وكانت وجهت الفنانة مها أحمد رسالة عبر الفيسبوك تتضمن هجوما على نجمين في الدراما المصرية دون ذكر أسماء.