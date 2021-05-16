والله العظيم ما كنت عارفة إنك عيانة أصلا".. أمينة تنعى نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة أمينة، الفنانة نادية العراقية التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وَكتبت أمينة، عبر حسابها على إنستجرام :"يا حبيبتي يا نادية يا أطيب قلب في الدنيا.. الواحد مكسوف من نفسه أوي في النهاية، يتحط بوست وانتي يا حبيبتي كنتي تعبانة والله العظيم ما كنت عارفة إنك عيانة أصلا".

وأضافت :"ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال ويوسع مدخلك ويكرم نزلك، اللهم أفرش قبرها من فراش الجنة، اللهم مد بصرها واجعلها من أهل الجنة، اللهم أشهد أنها من عبادك الصابرين، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية العراقية، رحلت عن عالمنا عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها كورونا، وأعلنت الخبر ابنتها مي محروس عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت نادية: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

