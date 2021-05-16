فيديو | أول تعليق لـ ريهام سعيد على ما نُشر حول مشادتها مع مجدي الهواري بسبب محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بثت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعلن من خلالها أن هناك عدد من الحسابات المزيفة المنسوبة لها والتي تقوم بالرد على صفحات زملائها من الوسط الفني.

وقالت "ريهام": "أنا قررت لما أعوز أتكلم عن حاجة أو أعلق أو أرد على حد هطلع فيديو وأتكلم صوت وصورة، مع الوضع في الحسبان إن الفترة اللي جاية مش هتدخل في حاجة متخصنيش، ولا هعلق على حاجة، ولا هجيب سيرة حاجة متخصنيش ولا هقف جنب حد من باب الدعم لأن محدش وقف جنبي".

وتابعت: "ما تعلمته أن الشخصيات العامة لا يجب أن تبدي رأيها في أمر ما في العلن، لأننا أصدقاء في الوسط ولو قررت معاتبة أحد سأتحدث معه ولو قلت كلمة حلوة لأحد سأتصل به".

وأضافت: "فيه حسابات مزورة بتتكلم باسمي، وأنا معنديش غير صفحتين موثقين على إنستجرام وفيسبوك ولما بعلق بعلق صوت وصورة، فلو سمحتوا متكتبوش كلام عن لساني محصلش، لأني مش هتدخل في حاجة متخصنيش ولا هتكلم على حد ولا هدخل في صراع بين حد وحد، أنا عايزة أعيش في سلام ومرتاحة ومش هتدخل في حاجة متخصنيش خالص".

وكشفت أن طريقتها للرد حتى لو أخطأ أحد في حقها تكون بطريقة قانونية، أو من خلال برنامجها، أو فيديو تبثه صوت وصورة.

واستكملت: "لكن هتجيبوا تعليق لأكاونت مكتوب فيه ريهام سعيد وتتناقلوا الأخبار على لساني، مش عارفة ده إسمه إيه أنا متكلمتش على حد وماجبتش سيرة حد ومش هتدخل بين حد وحد، ومش هدخل في صراعات وحاجة متخصنيش، لأني قبل كده كنت باخدها على إنها جدعنة والدنيا تتقلب عليا أنا، واكتشفت إن محدش استجدع معايا عشان أستجدع مع حد".

واختتمت رسالتها لجمهورها قائلة: "أنا مش هرد غير لو صوت وصورةن ومن فضلكم مفيش أي حد ياخد كلمة على لساني غير لما أنشرها صوت وصورة ".

وكان منشور منسوب لريهام سعيد على السوشيال ميديا قيل إنها قامت بالرد على المخرج مجدي الهواري على صفحته بموقع فيسبوك، على منشور قال فيه: "عارفين المثل اللي بيقو لا يصح إلا الصحيح ولا إيه".

يأتي هذا عقب أزمة المخرج محمد سامي مع المتحدة للإعلام، واعتبر المنشور أن "الهواري" قصد الشماتة في المخرج محمد سامي بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف التعامل معه؛ حيث علّق "الحساب" المنسوب لريهام قائلا: "بس مش أنت اللي تكتب البوست ده، لأنه في الآخر زميل، والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض"

ورد الهواري قائلا: "مين الآخر ومين الزميل ومين اللي بيشمت؟، أعتقد كلامك لحد تاني، وفي مكان تاني، وبالرغم إني مش محتاج أبرر ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات، ومش محتاج أقول المقصود الحقيقي من البوست، أعتقد إن حلفاني يكفي ومش مضطر أبرر".

وأضاف: "أنا حر في ما أدونه على حسابي الشخصي، ومش هخش أبدا في نوع من التريندات، لإني مش من المدرسة دي خالص، ولا من الناس اللي بتعمل كده، وهتلاقي متابعيني وأصدقائي شبهي ومحترمين زيي".

تابع: "وكمان ولا محتاج شهرة مثلا، وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع، تحياتي، هتلاقي ناس تانية في أكونتات تانية عايزة لقطة وماشيين مع التريند، مش هنا.. ولا أنا.. نقطة