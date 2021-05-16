هكذا نعى أحمد فهمي الفنانة نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنانة الراحلة نادية العراقية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد عقب معاناتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب فهمي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الفنانة نادية العراقية".

وأعلنت خبر وفاتها ابنتها مي محروس عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحلت الفنانة نادية العراقية بعد قضاء شهر تقريبا على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بفيروس كورونا.