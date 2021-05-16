طارق فؤاد لـ"الخليج 365": إسرائيل حجبت أغنيتي المهداة للقدس من على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان طارق فؤاد عن قيام إدارة موقع "يوتيوب"، والسلطات الإسرائيلية، بحجب أغنية "يا أم التراب المريمي" المهداة للقدس.

المطرب طارق فؤاد قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "فوجئت بحجب الأغنية من أغلب المواقع، وتلقيت عدة اتصالات من فلسطين، عرفت عبرها أن السلطات الإسرائيلية قامت بحذفها من على يوتيوب والمواقع الأخرى".

وأضاف: "الأغنية تحث على المقاومة، وتعد من الأغاني الأكثر تأثيراً على الفلسطينيين، وهي من كلمات الشاعر سيد شوقي، ومن ألحاني، وتوزيع عادل عايش، وتولى تصويرها المخرج حسين دعيبس، وحصلت عام 98 على جائزة أفضل أغنية عربية".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين حتى اليوم الأحد إلى 174 في ظل موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ سبعة أيام بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة.