السرطان ملاذ بطل وثائقي "تايجر كينج" للعفو الرئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف جو إكزوتيك، نجم وثائقي "Tiger King- تايجر كينج" على شبكة "نتفليكس" أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

وعبّر إكزوتيك عن أمله في أن تشفع له حالته الصحية في الحصول على عفو رئاسي وإخلاء سبيله.





ووفقاً لموقع "NME" الأمريكي، يقضي إكزوتيك" حالياً 22 عاماً في السجن، بتهمة انتهاك حقوق الحيوان، والشروع في قتل الناشطة الحقوقية كارول باسكن.

وطالب إكزوتيك من معجبيه، أن يساعدوه في الوصول للرئيس الأمريكي جو بايدن، أو نائبته كامالا هاريس على أمل منحه العفو الرئاسي، الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب منحه إياه.





وقال إكزوتيك في بيان نقله المحامي الخاص به: "جسدي منهك من الأدوية، لقد فقدت وزناً كبيراً، أشعر بالغثيان أكثر مما أتناول الطعام، أنا لا أرغب في شفقة أحد، كل ما أريده هو أن يستمع ليّ الرئيس".

وتابع: "عندما يصل المحامي الخاص بي لأدلة كافية سوف يكتشف الرئيس براءتي وفساد الشرطة، لذلك أتمنى الحصول على عفو رئاسي لأستكمل علاجي في المنزل".