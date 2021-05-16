شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لابنة هبة مجدي ومحمد محسن مع والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان محمد محسن على مشاركة جمهور ومتابعيه بأخباره سواء الفنية وبعض الشخصية، حيث شارك ولأول مرة صورة لابنته دهب.

نشر الفنان محمد محسن منذ قليل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة صور جمعته بأبنته دهب من زوجته هبة مجدى.



بوست محمد محسن على انستجرام

وعلق محمد محسن على الصور، قائلاً: "دهب مش مقتنعة إن العيد خلص إمبارح، ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا".



ابنه محمد محسن



دهب ابنه محمد محسن

في سياق آخر، غيّر محمد محسن لونه الموسيقى من خلال الأغنية الجديدة التى حرص على تصويرها فى مكان مميز بتاريخه الفنى العريق، حيث تعد أول كليب غنائى يتم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، المعروف بكونه مسرح معهد الموسيقى العربية سابقًا، التابع لدار الأوبرا المصرية، الذى يحوى فى داخله متحف موسيقار الأجيال، ليقدم خلالها وجبة سمعية وبصرية مؤثرة بدراميتها.



محمد محسن وابنته

وتقول كلمات الأغنية: "النسيان مش بسهولة وأصعب حاجة على الإنسان.. النسيان عايز قوة قلب وصبر على الأحزان، لما حياتك فجأة بتفضى.. وتكملها ولازم ترضى.. وترجع نفسك لزمان.. وأنا عشان أنساك يا حبيبى.. لازم أبطّل أقول يا حبيبى، وأتعامل مع نفسى كأنك حلم وفُقت.. لازم أشيلك من جوايا وأعتبرك مشهد فى رواية.. يمكن فعلاً يجى اليوم وأنساك بالوقت.. كل مكان رُوحته معاك دلوقتى خلاص ما بقاش يتراح.. حتى كمان مش بتكلم عنك ثانية عشان أرتاح.. عمرى ما بسأل عنك مرة.. ولا بعرف أخبار من بره.. أملى خلاص فى رجوعك راح".